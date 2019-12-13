آبي أحمد يعلن إصلاحات إقتصادية ويقدر دعم الإمارات والسعودية لأثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

أكد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، تقديره لدعم الإمارات والسعودية لبلاده .

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وقال "إنه يقدر دعم دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية، المستمران لبلاده"

وفي سلسلة تغريدات له بتويتر، أعلن آبي أحمد أن حكومة إثيوبيا تقوم الآن بوضع اللمسات الأخيرة على تمويل إضافي للإصلاحات الاقتصادية الجارية! تعهد شركاء التنمية بأكثر من 3 مليارات دولار لتعزيز التزامهم بأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية.

وأضاف "يركز الدعم على الركائز الثلاث: الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية والقطاعية. لا يشمل التعهد تمويل إصلاح إضافي من البنك الدولي (3 مليارات دولار) ومن صندوق النقد الدولي (2.9 مليار دولار). دعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يحظى بتقدير كبير" .