السيستاني يدين الإعتداء على المتظاهرين السلميين في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

أكد ممثل المرجعية الشيعية العليا في العراق، علي السيستاني، أن المعركة الحالية في العراق يجب أن توجه إلى الإصلاح، معتبراً أن من هزم داعش قادر على قيادة معركة الإصلاح في العراق.



وفي ما يتعلق بالتظاهرات، قال أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عن السيستاني، إن معظم المحتجين متمسكون بالسلمية. كما دان الاعتداء على المتظاهرين السلميين على جسر السنك في بغداد قبل أيام، فضلاً عن مهاجمة وقتل وخطف المحتجين.

وأشار إلى أنه يجب عدم السماح بوجود عناصر مسلحة خارج الشرعية العراقية، معتبراً أن استقرار العراق رهن بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. وقال: "يجب على القوات المسلحة العراقية أن تبقى مهنية وبعيدة عن النفوذ الأجنبي".

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إلى ذلك، دان حادثة السحل المروعة التي شهدتها ساحة الوثبة في بغداد الخميس.

كما وجه تحية إلى من وصفهم بالمقاتلين الأبطال، في ذكرى النصر وهزيمة داعش التي حلت قبل أيام، كل الذين سقطوا في العراق دفاعاً عن الوطن في وجه الإرهاب. وشدد على ضرورة إعادة بناء القوات العراقية المسلحة ضد أي عدوان خارجي.

ودعا إلى إعادة بناء المناطق المحررة من داعش، قائلاً: "يجب العمل لتحسين الوضع المعيشي في المناطق المحررة وإعادة النازحين.

يذكر أن السيستاني، كان طالب قوات الأمن، في خطبة الأسبوع الماضي، بحماية المتظاهرين. كما حذر المتظاهرين من المندسين. وقال المرجع الشيعي العراقي إن المتربصين بالبلاد يستغلون التظاهرات.