«تويتر» توقف حساب وزير الأوقاف السوداني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

أوقفت إدارة «تويتر» حساب وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني.



ووضعت «تويتر» لافتة على الحساب الرسمي للوزير وقالت إن هذا التحذير بسبب وجود بعض الأنشطة المشبوهة.

Advertisements

وكانت آخر تغريدات الوزير في الساعة 9:54 مساء أمس (الخميس) بتوقيت مكة المكرمة.

وقال الوزير في تغريدته «استهللت زيارتي للمملكة العربية السعودية بالوقوف على مرافق الأوقاف بالمملكة من فلل ومبانٍ قنصلية قديمة وغيرها بغرض تسخير هذه الأوقاف لخدمة الحجيج والمعتمرين السودانيين»

ويقوم الوزير حاليا بزيارة رسمية للسعودية يجري خلالها مباحثات بشأن ترتيبات الحجاج السودانيين للموسم القادم.

وكان الوزير قد زار أمس الأول (الأربعاء) مبنى القنصلية السودانية سابقا الذي يعد أحد الأوقاف في جدة.