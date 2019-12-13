شكرا لقرائتكم الداخلية العراقية: لم نتسلم أي متهم بجريمة الوثبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا، الجمعة، أنه لم يتم تسليم أو استلام أي متهم بجريمة الوثبة التي وقعت الخميس، حتى الآن.
وأضاف في في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن الإجراءات التحقيقية مستمرة حتى توقيف المتورطين، وكشف التفاصيل.
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