اعتصام لمحتجين امام سرايا طرابلس مطالبين باستقالة نهرا

ينفذ عدد من ​المحتجين​ في هذه الاثناء اعتصاما امام المدخل الخارجي لسرايا ​طرابلس​ الحكومية، احتجاجا على ​الفساد​ المستشري فيها، مرددين هتافات تطالب باستقالة ​محافظ​ ​الشمال​ ​رمزي نهرا​، وسط انتشار كثيف لعناصر ​قوى الامن الداخلي​ في محيط السرايا وعند ابوابها الخارجية والداخلية.

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