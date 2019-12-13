أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في ​بيروت​ ماري كريستين عيد قرارا نافذا على أصله، قضى برد الإستدعاء المقدم من رئيس ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور ​فؤاد أيوب​، بواسطة وكيله القانوني المحامي رشيد أيوب، ضد مؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية وأفراد على خلفية ​مقالات​ ومنشورات إعتبرها مسيئة اليه والى الجامعة اللبنانية.

وجاء في تعليل الرد أنه"يتناقض مع مبدأ حرية الإعلام المكرسة قانونا، إضافة الى عدم توافر الدليل الكافي والأكيد على تعرض أيوب لضرر محدد ووشيك لا يمكن تلافيه، خصوصا أن المقالات موضوع الشكوى نشرت منذ قرابة السنتين ونصف ​السنة​ وكان آخرها منذ نحو خمسة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قضاء العجلة يرد إستدعاء رئيس الجامعة اللبنانية ضد مؤسسات إعلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.