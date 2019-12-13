نادي القضاة هنأ نقيب المحامين: اتفاق على إقرار قانون إستقلالية القضاء

زارت الهيئة الادارية ل​نادي قضاة لبنان​، صباح اليوم، نقيب المحامين في ​بيروت​ ​ملحم خلف​ لتهنئته بانتخابه نقيبا لنقابة الحريات. وكان اجتماع عمل تم الإتفاق خلاله على أن يكون إقرار قانون إستقلالية ​القضاء​ أولى الأولويات في المرحلة المقبلة.



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