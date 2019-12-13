استقبلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت السفير المصري الجديد في لبنان الدكتور ياسر علوي في زيارة بروتوكولية يرافقه القنصل وائل السيسي وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في لبنان في ظل الحراك الشعبي المتواصل ، وعرض للعلاقات الثنائية بين البلدين .
وكانت الحريري عرضت المستجدات على الساحة الداخلية والشأن الصيداوي مع مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف الذين التقتهم في مجدليون بحضور منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود ومنسق دائرة صيدا امين الحريري والمحامي حسن شمس الدين والسيد عدنان الزيباوي .
كما التقت الحريري محافظ الجنوب منصور ضو بحضور السعودي وحمود وشمس الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري التقت سفير مصر الجديد وسوسان وضو والسعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.