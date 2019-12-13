الحريري التقت سفير مصر الجديد وسوسان وضو والسعودي

استقبلت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​بهية الحريري​ في مكتبها في ​بيروت​ السفير المصري الجديد في ​لبنان​ الدكتور ​ياسر علوي​ في زيارة بروتوكولية يرافقه القنصل وائل السيسي وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في لبنان في ظل ​الحراك الشعبي​ المتواصل ، وعرض للعلاقات الثنائية بين البلدين .

وكانت الحريري عرضت المستجدات على الساحة الداخلية والشأن الصيداوي مع مفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ ورئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ ورئيس ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ ​علي الشريف​ الذين التقتهم في ​مجدليون​ بحضور منسق عام ​تيار المستقبل​ في ​الجنوب​ الدكتور ​ناصر حمود​ ومنسق دائرة صيدا امين الحريري والمحامي ​حسن شمس الدين​ والسيد عدنان الزيباوي .

كما التقت الحريري ​محافظ​ الجنوب ​منصور ضو​ بحضور السعودي وحمود وشمس الدين.