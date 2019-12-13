جنبلاط: أطالب بوقف كل الأعمال في سد بسري ومنها قطع الشجر

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "إقامة سد بسري ضرورة من اجل تأمين المياه لبيروت الكبرى، لكن إذا كان المتعهد هو نفسه ملتزم ردم النفايات في مكب برج حمود وغيرها من الالتزامات المشبوهة، فإنني أطالب بوقف كل الأعمال ومنها قطع الشجر.
واعتبر جنبلاط ان "ما يجري يؤكد تحقيق صحيفة الـ "New york Times" حول الفساد في مجلس الإنماء والإعمار".
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