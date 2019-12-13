جنبلاط: أطالب بوقف كل الأعمال في سد بسري ومنها قطع الشجر

اعتبر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "إقامة ​سد بسري​ ضرورة من اجل تأمين ​المياه​ ل​بيروت​ الكبرى، لكن إذا كان المتعهد هو نفسه ملتزم ردم ​النفايات​ في ​مكب برج حمود​ وغيرها من الالتزامات المشبوهة، فإنني أطالب بوقف كل الأعمال ومنها قطع الشجر.

واعتبر جنبلاط ان "ما يجري يؤكد تحقيق صحيفة الـ "New york Times" حول ​الفساد​ في ​مجلس الإنماء والإعمار​".