مصادر للنشرة: اصرار رئيس المكلف على شكل الحكومة يتطلب الاتفاق مع رئيس الجمهورية

أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن موعد الاستشارات قائم الاثنين و​الاتصالات​ مستمرة، لافتة إلى ان موقف رئيس التيار الوطني ​جبران باسيل​ خلط الأوراق ودفع بالعديد من الكتل إلى إعادة خلط الأوراق.

واضافت: نأمل أن لا يتأخر تشكيل ​الحكومة​ ولكن كل ذلك يتوقف على موقف الأطراف التي ستظهر في التكليف قبل التأليف وستتبلور الصورة أكثر خلال اليومين المقبلين.

ورأت المصادر أن موضوع الميثاقية مهم ولكن بما يخص التكليف لا قاعدة تتعلق بنوعية الأصوات بل بمجموع الأصوات، لافتة إلى أنه بالتأليف لابد من مراعاة الميثاقية.

وأكدت أن الرئيس عون حدد علنية موقفه بحكومة تكنوسياسية، لافتة إلى ان اصرار رئيس المكلف على شكل الحكومة يتطلب الاتفاق مع ​رئيس الجمهورية​، داعية المصادر إلى عدم نوقع الاصطدام بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بل يجب انتظار 48 ساعة القادمة للتتوضح الصورة أكثر.