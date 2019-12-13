اعلنت وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ندى البستاني من ​قصر بعبدا​ بعد لقائها الرئيس عون على راس وفد، ان الحفر في البلوك رقم 9 سيبدأ في عام 2020، وذكرت انه اليوم رغم كل الصعوبات سنبدأ بالحفر في البلوك رقم 4.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بستاني من بعبدا: الحفر في البلوك رقم 9 سيبدأ في عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.