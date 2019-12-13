عدوان بعد اجتماع لجنة العدل: ما حصل لا يليق بتصرف مع قاض ولا بتصرف يصدر عن نائب من نواب الأمة

اشار رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ في ​مؤتمر​ صحافي حول ما حصل بين القاضية ​غادة عون​ والنائب ​هادي حبيش​ ب​قصر العدل​ في ​بعبدا​، الى اننا "نتوقف اليوم عند أمر غير اعتيادي في ظروف غير اعتيادية، ونحن اليوم نحتاج الى قضاء فعال يضمن حرية المواطنين. وما حصل في بعبدا نقول عنه إنه لا يليق بتصرف مع قاضي، وبتصرف يصدر عن نائب من نواب الأمة".

واعتبر عدوان ان "الحادثة المؤلمة وضعت في أذهان اللبنانيين طريقة تعاطي غير مقبولة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام. ومن المجلس وكرئيس لجنة الإدارة والعدل أقدم دعمي لكل القضاة اللذين يقومون بعملهم. ولا يمكن للقضاء أن يقوم بدوره وسط ضغوط وتدخل من السياسيين". اضاف "لنفترض أن هناك قاضيا أخطأ أم لم يراعي الشفافية أو كانت لديه إنتقائية في عمله، في هذه الحالة يجب أن نسلك المسار القانوني".

واكد اننا "لا نقبل بالتدخل بعمل ​القضاء​، ونعطي ثقتنا بمجلس القضاء وبرئيسه لكي يعالجوا هم أي خطأ أو أي تدخل سياسي. المعالجة لا تكون بالتدخل السياسي، بل بالقانون والأصول، ولابد أن نعطي القضاة ثقتنا، ولدينا كل الثقة أن مجلس القضاء لن يسكت عن أي خطأ يصدر عن قاضي أو أي تدخل بعمل القضاء". واعتبر انه قد تكون هناك أخطاء قضائية، ولكن المعالجة لا تكون بخطأ أخر.