تيار المستقبل: ليسا لنا علاقة بأي دعوة للتظاهر أمام بيت الوسط

اكد ​تيار المستقبل​ أنه يتم توزيع دعوات على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ لتنظيم تحرك الى ​بيت الوسط​ غداً السبت، والتجمع لهذه الغاية امام فندق فينيسيا تأييداً لرئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​.

وشدد المستقبل في بيانه على انه "يؤكد بإزاء تكرار هذا النوع من الدعوات مؤخراً، أنه ليس في وارد اللجوء الى الشارع لغايات سياسية، وهو ينبه المحازبين والمناصرين ومحبي الحريري الى أن الدعوة مفبركة ولا أساس لها من ​الصحة​".