اكد تيار المستقبل أنه يتم توزيع دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تحرك الى بيت الوسط غداً السبت، والتجمع لهذه الغاية امام فندق فينيسيا تأييداً لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري.
وشدد المستقبل في بيانه على انه "يؤكد بإزاء تكرار هذا النوع من الدعوات مؤخراً، أنه ليس في وارد اللجوء الى الشارع لغايات سياسية، وهو ينبه المحازبين والمناصرين ومحبي الحريري الى أن الدعوة مفبركة ولا أساس لها من الصحة".
كانت هذه تفاصيل خبر تيار المستقبل: ليسا لنا علاقة بأي دعوة للتظاهر أمام بيت الوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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