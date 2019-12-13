اكد المسؤول الاعلامي في اوجيرو كريم الرفاعي ان "ادارة اوجيرو تأسف للذي حصل في المؤسسة من مشادة بين المتظاهرين والعمال".
واعتبر الرفاعي في حديث تلفزيوني، "انه لم نكن نتخيل ما حصل في اوجيرو، وقد كان قرار المدير العام عماد كريدية منذ بداية الاحتجاجات عدم الصدام مع المتظاهرين، وهذا ما حصل طوال شهرين من الزمن وقد تجاوب الموظفين في المناطق وفي بعض الاحيان اقفلوا المراكز".
واوضح ان "ما حصل اليوم هو تلاسن بين المتظاهرين والعمال، وقد سقط جرحى بين العمال الذين بدورهم سيتجهون الى رفع دعاوى شخصية ضد المتظاهرين".
ولفت الى ان "كريدية طلب فتح تحقيق داخلي لمعرفة ماذا حصل، بالاضافة الى تحقيق القضاء اللبناني، ونحن ناسف لوصول الامور الى هذا الحد لان هؤلاء العمال يخدمون الشعب اللبناني".
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