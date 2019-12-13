قائد أسطول أميركي: نحن بمنافسة مع الصين لكن ليس صراعا وسنتعاون حيث يمكننا ذلك

انتقد قائد الأسطول الأميركي في ​المحيط الهادئ​ الأميرال جون أكيلينو، تشييد ​الصين​ جزرًا صناعيّة في ​بحر الصين الجنوبي​، الممرّ المائي الحيوي للتجارة والغني بموارد الطاقة، الّذي تتنازع الصين السيادة عليه مع خمس دول.

وركّز في تصريح صحافي، على "أنّنا في منافسة مع جمهورية الصين. بيننا خلافات متأصّلة في الفكر، لكن هذا لا يعني صراعًا"، لافتًا إلى "أنّنا سنتعاون في ما يمكن التعاون فيه، وسنتنافس فيما يتحتّم علينا المنافسة فيه". وأوضح أنّه "عندما تتحدّث ​الولايات المتحدة الأميركية​ عن القيم، فهي القيم الّتي تتشاركها البلدان أصحاب الفكر المتماثل، وأعتقد أنّ قوة الشراكات في تلك القيم هي ما سيحافظ على أمن بلدان المنطقة".

وتوجد توترات بين الصين والولايات المتحدة في المياه الآسيوية، حيث تشير ​واشنطن​ إلى أنّها تدافع عن حرية الملاحة بموجب القانون الدولي، بينما تتهمها بكين بمحاولة إثارة متاعب.