تأجيل زيارة رئيس وزراء اليابان إلى الهند بعد اندلاع تظاهرات في غواهاتي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الهند​ية، رافيش كومار، أنّ "زيارة رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ إلى البلاد، تأجّلت إلى موعد مناسب في المستقبل القريب".

وكان من المقرّر أن يصل آبي إلى الهند يوم 15 كانون الأول الحالي، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء ​ناريندرا مودي​ في جواهاتي المدينة الرئيسية في ولاية آسام الشمالية الشرقية، الّتي شهدت ​احتجاجات​ هذا الأسبوع بسبب ​قانون الجنسية​ الجديد المثير للانقسام.