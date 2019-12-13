تأجيل زيارة رئيس وزراء اليابان إلى الهند بعد اندلاع تظاهرات في غواهاتي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، أنّ "زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى البلاد، تأجّلت إلى موعد مناسب في المستقبل القريب".
وكان من المقرّر أن يصل آبي إلى الهند يوم 15 كانون الأول الحالي، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في جواهاتي المدينة الرئيسية في ولاية آسام الشمالية الشرقية، الّتي شهدت احتجاجات هذا الأسبوع بسبب قانون الجنسية الجديد المثير للانقسام.
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