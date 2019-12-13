بيسكوف: اختبار أميركا لصاروخ بالستي هو خرق لمعاهدة التخلص من الصواريخ

أوضح السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، ​دميتري بيسكوف​، أنّ "​الكرملين​ يرى في اختبار ​الولايات المتحدة الأميركية​ ل​صاروخ​ محظور من قبل معاهدة التخلُّص من ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى، نيّة سابقة لإلغاء المعاهدة"، لافتًا إلى "أنّنا ذكرنا مرارًا وتكرارًا أنّ الولايات المتحدة تستعدّ منذ فترة طويلة لانتهاك أحكام المعاهدة".

وشدّد في تصريح، على أنّ "هذا يؤكّد بوضوح أنّ المعاهدة قد خُرقت بالفعل بمبادرة من الولايات المتحدة. لسوء الحظ بالنسبة لنا".

وكان قد أعلن المتحدث باسم قاعدة "فاندنبرغ" الجوية الأميركية، أنّ "الولايات المتحدة اختبرت يوم أمس الخميس، صاروخًا بالستيًّا موجّهًا متوسّط المدى غير نووي، تمركزه أرضي"، كان محظورًا في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.