مبعوث أميركا إلى بيونغ يانغ يزور كوريا الجنوبية الأحد لمناقشة نزع السلاح النووي

أعلنت وزارة الخارجية في ​كوريا الجنوبية​، أنّ "المبعوث الأميركي الخاص ل​كوريا الشمالية​ ​ستيفن بيغون​، سيصل إلى سيؤول يوم الأحد في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام، سيجري خلالها مشاورات مع نظيره لي دو-هون ومسؤولين آخرين".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الجانبين سيتبادلان وجهات النظر بشكل تفصيلي بشأن الوضع في الآونة الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وسيناقشان سبل إحراز تقدّم ملموس بخصوص نزع ​السلاح النووي​ بالكامل وتحقيق السلام الدائم".

وتأتي الزيارة قبيل الموعد النهائي الّذي حدّدته كوريا الشمالية للولايات المتحدة الأميركية بحلول نهاية العام، لإبداء مرونة في المحادثات النووية المتعثّرة.