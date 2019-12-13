أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، أنّ "المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون، سيصل إلى سيؤول يوم الأحد في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام، سيجري خلالها مشاورات مع نظيره لي دو-هون ومسؤولين آخرين".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الجانبين سيتبادلان وجهات النظر بشكل تفصيلي بشأن الوضع في الآونة الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وسيناقشان سبل إحراز تقدّم ملموس بخصوص نزع السلاح النووي بالكامل وتحقيق السلام الدائم".
وتأتي الزيارة قبيل الموعد النهائي الّذي حدّدته كوريا الشمالية للولايات المتحدة الأميركية بحلول نهاية العام، لإبداء مرونة في المحادثات النووية المتعثّرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركا إلى بيونغ يانغ يزور كوريا الجنوبية الأحد لمناقشة نزع السلاح النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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