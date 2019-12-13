وزير خارجية كرواتيا: نتوقع تقدما بمسيرة تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي

ركّز وزير الخارجية الكرواتية، غوردان غريليتش رادمان، أنّ "بلاده تتوقّع إحراز تقدّم في فتح فصول جديدة في مسيرة انضمام ​تركيا​ إلى ​الاتحاد الأوروبي​، ونريد أن نرى تركيا قريبة من الاتحاد".

وأعرب في حديث صحافي، بمناسبة زيارته العاصمة التركية، واستلام ​كرواتيا​ رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأوروبي في مطلع العام الجديد، عن رغبة بلاده في "تعزيز العلاقات مع تركيا على المستويات كافّة، وفي مقدّمتها السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والتجاريّة".

وأكّد رادمان أنّ "تركيا شريك استراتيجي لكرواتيا، وبلد مهمّ للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وتركيا عضو في ​حلف شمال الأطلسي​ في الوقت نفسه. لذا فإنّ تركيا بلد مهم للاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" على حد سواء".