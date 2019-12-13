عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات

أعلن رئيس "​السلطة​ الوطنية المستقلة للانتخابات ​الجزائر​ية"، محمد شرفي في ​مؤتمر​ صحفي للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية "فوز عبد المجيد تبون بإنتخابات الجزائر الرئاسية بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات"، مهنئاً " الشعب و​الجيش​ و​الأمن​ لمساهمتهم بإنجاح الانتخابات".

ولفت شرفي الى أن "نسبة التصويت في ​الانتخابات الرئاسية​ بلغت 39.33 بالمئة داخل وخارج الوطن".

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