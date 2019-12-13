قتيل و25 جريحًا في انفجار بمبنى سكني في ألمانيا









اسماء السيد - برلين: قتل شخص وجرح 25 آخرون على الأقل في انفجار وقع في مبنى سكني الجمعة في مدينة بلانكنبورغ الألمانية، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس.

وتعرّض عدد من المصابين لجروح خطيرة، وفق المصدر الذي أشار إلى أنه لم يتم بعد التعرّف إلى هويات القتلى.

لم تتمكن الشرطة بعد من تحديد إن كان الانفجار مفتعلاً أو مجرّد حادث. ووقع الانفجار حوالى الساعة 09:00 (08:00 ت غ) في مبنى من خمس طبقات يضم 60 شقة، وتسبب بتطاير شظايا لنحو ستين متراً. وتم إخلاء المبنى وروضة أطفال قريبة، بحسب الشرطة.