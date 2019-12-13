عضو خطة البرلمان: مصر لم تتخلف أو تتوقف من قبل عن سداد مديونياتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مسئولى الشرق الأوسط بالبنك الدولى أكدوا أن مصر حتى الآن لم تتوقف أو تتأخر فى أى فترة من الفترات عن سداد مديونياتها فى أى لحظة وقادرة على سداد أى دين. وانتقدت النائبة ميرفت ألكسان، غياب معايير توجيه القروض والمنح للقطاعات الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن عرض مسئولى وزارة المالية بشأن الدين العام، أمس أمام لجنة الخطة يعطى نوع من التفاؤل، قائلة "المؤشرات والنسب تعكس التحسن على مدار الـ3 سنوات الماضية، وتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح". وأشارت النائبة ميرفت، إلى أن رفع متوسط عمر الدين واستهداف رفعه لسنوات أطول أمر جيد فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتوجه مُوفق من وزارة المالية.

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