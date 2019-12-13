تضارب التصريحات حول تقدم القوات السورية في حماة وادلب

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري من المعارضة السورية فشل القوات الحكومية السورية في تحقيق تقدم في هجمات شنتها على جبهات محافظتي ادلب وحماة اليوم الجمعة، فيما قال مصدر مقرب من القوات الحكومية إنه تم تحقيق تقدم.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة "رصد مقاتلو فصائل المعارضة عملية تسلل لعناصر القوات الحكومية ليلة الخميس/الجمعة على محور قرية الحويز باتجاه نقاط الفصائل في قرية البدرية بمنطقة الغاب في ريف حماة الغربي، ولدى وصول عناصر القوات الحكومية إلى منطقة مكشوفة تم استهدافهم بالرشاشات الثقيلة وقذائف صاروخية ، حيث سقط قتلى وجرحى في صفوفهم ما دفعهم للتراجع".

وأكد القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) " بعد تعرض القوات الحكومية لخسائر جسيمة خلال محاولتها التقدم ، أطلقت راجمات الصواريخ والمدفعية عشرات القذائف الصاروخية من معسكراتهم ومواقعهم على قرى البدرية وجب سليمان والشركة والحويجة وجسر بيت الراس بريف حماة ".

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واضاف القائد العسكري " تصدت أيضاً فصائل المعارضة لهجوم شنته القوات الحكومية وباسناد من الطيران الحربي السوري والروسي على قرى تل طويل والكتيبة المهجورة وقد ساعدت الأجواء الجوية في اضعاف سلاح الجو من تحقيق اصابات مباشرة في المناطق التي يتم استهدافها".

وتحاول القوات الحكومية المدعومة من الطيران الروسي منذ بداية شهر نوفمبر الماضي تحقيق تقدم على الارض في مناطق ريفي حماة وادلب للوصول الى طريق حلب دمشق في منطقة معرة النعمان بريف ادلب الشرقي، وقد تصدت فصائل المعارضة لجميع المحاولات ".

من جهة اخرى ،قال مصدر من القوات الحكومية لـ (د.ب.أ) "حقق الجيش السوري تقدما خلال الساعات الماضية في هجوم شنه على مواقع فصائل المعارضة في قرى تل طويل الحليب والكتيبة المهجورة بريف إدلب الشرقي ".

وأكد المصدر،الذي لم يتم تسميته، أن "الاشتباكات ما تزال مستمرة على محاور الكتيبة المهجورة، واستهدف الجيش السوري مواقع لفصيل أنصار التوحيد التابع لجبهة النصرة قرب بلدة ابو ظهور بريف ادلب ".