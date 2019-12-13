الجزائر: فوز عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية من الدور الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، إن المرشح المستقل عبد المجيد تبون حصل على 4 ملايين و945 ألف و116 صوت بنسبة 58%، ما يعني فوزه بالانتخابات الرئاسية منذ الدور الأول.

قال شرفي إن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي اُجريت داخل البلاد وخارجها بلغت 39.8%.

وأوضحت السلطة الوطنية للانتخابات أن نسبة التصويت في الداخل بلغت 41 في المئة.

وكانت حملة المُرشح المستقل قد أعلنت، في وقت متأخر أمس الخميس، فوز تبون في الانتخابات في المرحلة الأولى دون جولة إعادة بنسبة تخطت الـ64%، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، في وقت سابق، أن تبون يتجه لحسم الانتخابات في المرحلة الأولى، حيث أظهرت النتائج حصول تبون على 50 بالمائة من أكثر من 500 صوت من مجموع 2995 ناخب مسجل، متقدما بشكل كبير على "بن فليس" وبقية المرشحين.

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وحسم تبون الاقتراع بعدة مراكز انتخابية في العاصمة الجزائرية.

تشهد الجزائر العاصمة تشديدات أمنية مكثفة، قبل ساعات من الكشف عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد شوارع ومدن جزائرية أخرى خروج مظاهرات، اليوم الجمعة، وهي الثالثة والأربعين مند بدأ الحراك الشعبي الجزائري الذي أطاح بالرئيس بوتفليقة من الحكم، وستكون الأولى بعد إجراء هذه الانتخابات التي تثير جدلا واسعا.

يأتي ذلك بعد اندلاع العديد من المظاهرات المُنددة بإجراء الانتخابات ومطالبة بإلغائها، ما أسفر عن تخريب مكاتب التصويت وإغلاق أغلبها، حيث سجلت بهذه الولايات أقل نسبة مشاركة، ولم تتعدى الواحد في المئة.

وقد تسابقت أمس مديريات المرشحين الخمسة إلى إعلان نتائج مبدئية تشير إلى تقدم كل واحد منهم وتوحي بالذهاب إلى دور ثان، إلا أن الكثير من الضالعين بالشأن السياسي اعتبروها تخمينات ومزايدات للضغط على سلطة الانتخابات قبل إعلان النتائج الأولية من قبل سلطة الانتخابات، والمقررة الجمعة في الساعة الثالثة بتوقيت الجزائر.