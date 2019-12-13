بالصور- "ثلاجات النعمة".. باب الخير ينتشر في شوارع المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

انتشرت في شوارع مدينة المنيا الرئيسية ثلاجات، أطلق عليها الأهالي "حفظ النعمة"؛ كونها تحوي داخلها مأكولات بالمجان لكل مُحتاج للطعام.

"تاجر مع الله"، "ثلاجة حفظ النعمة"، "طعام نظيف مجانًا"، "خذ ما يكفيك واترك الباقي لأخيك"،.. جميعها عبارات حملتها "ثلاجات النعمة" المنتشرة داخل شوارع مدينة المنيا.

وقال أحد أهالي حي أبو هلال، جنوب مدينة المنيا، والذي رفض نشر اسمه:"اشتريت الثلاجة ووضعتها في الشارع من أجل التشجيع الطعام وحفظه بها بعد تغليفه ليكون مُتاح لكل مُحتاج".

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وأضاف:"خبز، وأرز، وجبنة، وخيار، وعسل، وفول، وطعمية"، هذا أغلب ما تحويه ثلاجات النعمة، وجميعها مُغلفة بطريقة صحية نظيفة، حتى تكون صالحة للأكل ولعدم تعرضها للتلف".

وأكد بعض القائمين على مبادرة ثلاجات حفظ النعمة، في شارع الحسيني وتحديدًا أمام المستشفى العام، أن أحد المطاعم المعروفة، يضع يوميًا كميات من الأرز واللحوم والطحينة والسلطات، داخل الثلاجة لتقديمها إلى المحتاجين.

وقال، أحمد صالح، أحد الأهالي المسؤلين عن تنظيف الثلاجة المتواجدة أمام معهد الأورام، أن شباب المنطقة ينظفونها يوميًا، ويضعونها في منطقة بعيدة عن أنظار الأهالي حتى لا تتسبب النظرات في إحراج المحتاجين وهم يأخذون منها ما يحتاجونه.

وأكد إبراهيم محمود، أنه فور انتشار صور ثلاجات حفظ النعمة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فوجئ برغبة العشرات من المواطنين في وضع المأكولات داخلها.