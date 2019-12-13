الجزائر/ رئاسيات 2019: انطلاق عملية فرز أصوات الجالية الجزائرية المقيمة بتونس

انطلقت مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 في حدود الساعة السابعة مساء، عملية فرز أصوات الناخبين من أفراد الجالية الجزائرية بتونس، في اطار الرئاسيات بعد اختتام العملية الانتخابية التي دامت 6 أيام.

وتتم هذه العملية بحضور مندوب السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات وكذا ممثلي بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية بالإضافة الى عدد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بتونس والمسجلة بالمراكز القنصلية الثلاثة (تونس، الكاف و قفصة).

وكانت الجالية الجزائرية بتونس قد واصلت الخميس أداء واجبها الانتخابي لليوم السادس والأخير في ظروف عادية مع ارتفاع "مقبول" في نسبة المشاركة، حسب ما أفاد به مندوب السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، نصر الدين دكلي، حيث دعا الناخبين الى ضرورة المشاركة في الاقتراع من اجل "احداث التغيير نحو الأفضل" وكذا "الحفاظ على الاستقرار".