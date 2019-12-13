أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، مساء الخميس 12 ديسمبر 2019، عن بسط سيطرته على الطريق الرئيس في منطقة الساعدية ومقر كلية ضباط الشرطة بصلاح الدين في محيط العاصمة طرابلس.
وقالت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة لقوات حفتر إنها بسطت سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين، كما سيطرت على "امتداد الطريق الرئيسي بمنطقة الساعدية وصولا إلى منطقة التوغار".
وتأتي هذه التطورات بعد مرور نحو ساعتين على إعلان قائد "الجيش الوطني الليبي" عن إطلاق "معركة حاسمة لفك أسر" العاصمة الليبية طرابلس وبدء تقدم قواته نحو "قلب" المدينة.
ومنذ 4 أفريل الماضي تشهد طرابلس معركة شرسة بين جيش حفتر من جهة وقوات "حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج.
وقال حفتر إن الغرض من العملية التي ينفذها يكمن في تحرير المدينة من قبضة "المليشيات الإرهابية"، بينما يتهم السراج قوات "الجيش الوطني الليبي" وقائده بخرق اتفاق الصخيرات حول التسوية السياسية والسعي إلى بسط السيطرة عسكريا في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل/ "الجيش الليبي": سيطرنا على الطريق الرئيسي بـ"الساعدية" ومقر كلية الشرطة بصلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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