عشرات المصابين في انفجار كبير شرق المانيا

تعرض 25 شخصا لإصابات جراء انفجار وقع في مدينة بلانكنبور[ شرقي ألمانيا، وفقا لما أفادت بهمجلة "فوكس" نقلا عن مصادر أمنية.
وقال الناطق باسم الشرطة الألمانيةفي منطقة هارز، أوي بيكر، إن سبب الانفجار يبقى مجهولا، في حين تستمر عملية إجلاء سكان الحي السكني الذي وقع فيه الانفجار.
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