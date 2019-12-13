عشرات المصابين في انفجار كبير شرق المانيا

تعرض 25 شخصا لإصابات جراء انفجار وقع في مدينة بلانكنبور[ شرقي ألمانيا، وفقا لما أفادت به مجلة "فوكس" نقلا عن مصادر أمنية. مجلة "فوكس" نقلا عن مصادر أمنية. وقال الناطق باسم الشرطة الألمانية في منطقة هارز، أوي بيكر، إن سبب الانفجار يبقى مجهولا، في حين تستمر عملية إجلاء سكان الحي السكني الذي وقع فيه الانفجار. في منطقة هارز، أوي بيكر، إن سبب الانفجار يبقى مجهولا، في حين تستمر عملية إجلاء سكان الحي السكني الذي وقع فيه الانفجار.

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