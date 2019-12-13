مصرع 15 شخصًا إثر اصطدام حافلة بعربة نقل بضائع في باكستان

لقى 15 شخصا حتفهم إثر اصطدام حافلتهم بعربة نقل بضائع فى منطقة "قلعة سيف الله" بإقليم "بلوشستان" الباكستانى صباح اليوم الجمعة. وأكد نائب مفوض الشرطة الدكتور عتيقل رحمن - حسبما ذكرت قناة "سما تى في" - أن الحادث لم يسفر عنه أية ناجين، مشيرا إلى أنه سيتم نقل جثامين الضحايا إلى مدينة "كويتا". عنه أية ناجين، مشيرا إلى أنه سيتم نقل جثامين الضحايا إلى مدينة "كويتا". وأوضحت الشبكة، أن التصادم وقع بين حافلة ركاب وحافلة أخرى محملة بنفط إيراني

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