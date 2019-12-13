تحييد شخص هدد الشرطة بسكين قرب العاصمة باريس

أعلنت الشرطة الفرنسة أنه تم "تحييد" شخص هدد عناصرها بالسلاح الأبيض، اليوم الجمعة، في حي "لا ديفانس" التجاري قرب العاصمة باريس.

وقالت الشرطة إن "عناصر تدخلوا وتم تحييد رجل يهدد الشرطة بسلاح أبيض. تجنبوا المنطقة".

ولم يعرف على الفور إن كان الرجل قد قتل أم أصيب أم اعتقل. كما لم تعلن بعد دوافع محاولة الهجوم على الشرطة.

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