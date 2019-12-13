قتيل و25 جريحا بانفجار مبنى في شرق ألمانيا

قتل شخص واحد على الأقل في انفجار وقع بمدينة بلانكنبورج في ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية صباح اليوم الجمعة.

ونقلت محطة (إم.دي.آر) التلفزيونية المحلية عن الشرطة قولها إن شخصا قُتل وإن آخر في عداد المفقودين.

وأصيب 25 شخصا في الانفجار الغامض.

ولم يستبعد متحدث باسم الشرطة وجود المزيد من المصابين، مضيفا أن قوات الشرطة ورجال الإطفاء موجودون في مكان الحادث.

ووقع الانفجار في أحد المباني السكنية في المدينة.

وتعرّض عدد من المصابين لجروح خطيرة، وفق المصدر الذي أشار إلى أنه لم يتم بعد التعرّف على هوية القتيل.

ولم تتمكن الشرطة بعد من تحديد إن كان الانفجار مفتعلاً أو مجرّد حادث.

ووقع الانفجار في مبنى من خمسة طوابق يضم 60 شقة، وتسبب بتطاير شظايا لنحو ستين متراً.

وتحتوي المنطقة السكنية، التي وقع فيها الانفجار، على دار لحضانة الأطفال ومدرسة ابتدائية.

وذكرت دار الحضانة أنه تم نقل قرابة 100 طفل من داخلها إلى أماكن أخرى.

وقال أوفي بيكر المتحدث باسم الشرطة إنه يجري إخلاء المبنى السكني الذي وقع به الانفجار، مضيفا أن سبب الانفجار لم يعرف حتى الآن.

ونشرت الشرطة صورة على "توتير" لمبنى سكني من خمسة طوابق وقد تصاعد الدخان من نوافذ اسودّ لونها في الطابق الثاني.