"قضائية" مجلس النواب تنهي جلستها دون تصويت على مساءلة ترامب

أنهى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي جيرولد نادلر، جلسة اللجنة من دون التصويت على مادتين لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وانعقدت جلسة اللجنة في وقت متأخر مساء أمس الخميس.

وقال نادلر إن اللجنة ستعاود الانعقاد، اليوم الجمعة، الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) للتصويت، الذي من المتوقع أن يمر عبر اللجنة التي يهيمن عليها الديمقراطيون.

وشهدت اللجنة مناقشات حادة خلال صياغتها قرار اتهام ترامب قبل تصويت تاريخي متوقع الأربعاء المقبل لنقل قضية عزل الرئيس الأميركي إلى مجلس الشيوخ.

وجرت مواجهات كلامية عنيفة بين أعضاء اللجنة القضائية حول التهمتين اللتين أبقى عليهما الديمقراطيون ضد الرئيس وهما "استغلال السلطة" و"عرقلة حسن سير عمل الكونجرس".

وخلال المناقشات التي استمرت حتى وقت متأخر من الخميس، رأى الجمهوريون أنها "مهزلة" و"عملية مدبرة". وقالت النائبة ديبي ليسكو "هذا أمر مدبر مسبقا، تحاولون اتهام الرئيس منذ انتخابه".

وفي مواجهة هذا التوتر، دعا الرئيس الديمقراطي للجنة جيرولد نادلر زملاءه الجمهوريين إلى "الامتناع عن تبرير سلوك" رئاسي يعرفون "بأنفسهم أنه سيئ".

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وبما أن كل معسكر متمسك بموقفه، بات من شبه المؤكد أن يتم اتهام الرئيس في مجلس النواب حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية مريحة، ثم أن تتم تبرئته بعد ذلك في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن التصويت على القرار الاتهامي في مجلس النواب سيجرى الأربعاء، لكنها أشارت إلى أن تغيير الموعد احتمال وارد.

وأطلق الديمقراطيون في نهاية سبتمبر الماضي إجراءات لعزل الرئيس الأميركي بسبب طلبه من أوكرانيا التحقيق بشأن جو بايدن المرشح الأوفر حظا لتمثيل الحزب الديمقراطي ومواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نهاية 2020.

وتتهم المعارضة ترامب بأنّه أساء استخدام السلطة لتحقيق أهدافه، خصوصا عبر تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا التي تواجه نزاعاً مسلحاً مع انفصاليين مقربين من روسيا.

وفي تاريخ الولايات المتحدة، وجهت اتهامات لرئيسين فقط هما اندرو جونسون وبيل كلينتون في إطار إجراءات عزل في 1868 و1998. أما الجمهوري ريتشارد نيكسون، فقد استقال قبل التصويت.

وتمت تبرئة جونسون وكلينتون في ما بعد في مجلس الشيوخ المخوّل دستورياً محاكمة الرؤساء، بغالبية الثلثين.