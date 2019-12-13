كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: أدراج محمد دحلان بالقائمة الحمراء للإرهابيين.. ومكافأة 1.7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، عن أدراج محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، صباح اليوم، أن الداخلية التركية أدرجت دحلان خلال تحديثها للقوائم "الحمراء" و"البرتقالية" و"الرمادية" للإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية.

ونقلت الوكالة عن الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أنها رصدت مكافأة قد تصل قيمتها لـ 1 ملايين ليرة تركية (نحو1.7 مليون دولار)، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.

وبحسب قوائم المطلوبين المحدثة، جرى إدراج 4 أشخاص بينهم دحلان في القائمة "الحمراء" للإرهابيين المطلوبين، و3 في القائمة "البرتقالية"، و2 في "الرمادية".

وشدد بيان وزارة الخارجية التركية، على إصدار السلطات القضائية مذكرة قبض بحق دحلان، بتهم عدة بينها ضلوعه في محاولة الانقلاب التركي الفاشل، منتصف يوليو 2016، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، والكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس، وقيامه بالتجسس الدولي.

وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين، ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرًا القائمة الرمادية.

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وتضم القوائم مطلوبين جراء انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "غولن".

ويشار إلى أن صحيفة "حرييت" التركية قد نقلت عن وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، أن "تركيا تتهم دحلان، المقيم في الإمارات بأنه مرتزق يعمل لحساب الإمارات، فضلا عن مشاركته في محاولة انقلاب، عام 2016، ضد الرئيس رجب طيب أردوغان".

وقال الوزير، إن المسؤول الفلسطيني، محمد دحلان، قد أدرج في القائمة الحمراء، وهي قائمة الإرهابيين المطلوبين.

ووصفت الصحيفة التركية دحلان بأنه "أمير الظلام في الشرق الأوسط"، إذ ساهم بالتورط في الانقلاب التركي الفاشل لعام 2016، على أردوغان، وكذلك اتهمته الصحيفة بأنه قد شن حملة شعواء على حركة حماس.

ورد القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان، على عرض تركيا جائزة قيمتها 700 ألف دولار ( وهو رقم مخالف لما أوردته وكالة الأناضول) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وقال دحلان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أقترح على أردوغان أن يدفع الـ700 ألف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية".