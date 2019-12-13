كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الشرطة الفرنسية: تحييد رجل هدد بطعن أحد عناصرها بسكين في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن تحييد رجلا هدد بطعن عناصر من الشرطة بسكين في شارع لا ديفانس، في العاصمة باريس.

وقالت الشرطة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه "قوة من الشرطة تدخلت لتحييد رجل يهدد ضباط الشرطة بالطعن"، مشيرة إلى أن "تدخل عناصر الشرطة لا زال مستمرا".

ووفق وكالة "رويترز" الإخبارية، فإنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الرجل قد قتل أم أصيب، لكن السلطات الفرنسية طلبت من الناس تجنب المنطقة.