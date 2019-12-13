أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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أخبار عاجلة الآن || عاجل.. انفجار في ألمانيا

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، إصابة 25 شخصا على الأقل بانفجار في مدينة بلانكنبرغ شرق ألمانيا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || بوريس جونسون يفوز بأغلبية في البرلمان البريطاني

حصد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني، وذلك بعد فرز النتائج في 600 دائرة، حيث فاز بـ326 مقعدا، في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 650 مقعد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تحرك عاجل من البحرية الليبية ضد تركيا

أعلن سلاح البحرية في الجيش الوطني الليبي، عن تحرك جديد بالتنسيق مع اليونان، ضد السفن التركية خاصة القادمة إلى غرب ليبيا والمحملة بالآليات والأسلحة والدواعش.

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