كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشال 6 جثث من جزيرة بركانية في نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق من الجيش النيوزيلندي، يرتدي أقنعة واقية من الغاز وسترات مقاومة للاشتعال، من انتشال ست جثث يوم الجمعة من الجزيرة التي شهدت ثوران بركان هذا الأسبوع في حين يعكف الأطباء على إسعاف الناجين المصابين بحروق شديدة. وانطلق الفريق المؤلف من ثمانية أشخاص قبل الخليج 365 وأمضى أربع ساعات في وايت آيلند، الجزيرة التي يقول خبراء إن بركانها قد يثور مجددا.

ونجح الفريق في انتشال ست من ثماني جثث على الجزيرة ونقلهم إلى سفينة دورية بحرية تمهيدا لنقلهم إلى البر الرئيسي للتعرف عليهم.

ولم يفلح الفريق في العثور على الجثتين الباقيتين لأن معدات الحماية الثقيلة التي اضطروا لارتدائها أبطأت العملية المعقدة.

وقالت الشرطة إن فرق الغطس المنتشرة في المياه حول الجزيرة لم تعثر على شيء وستعاود المحاولة يوم السبت.

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وقال مايك بوش مفوض شرطة نيوزيلندا للصحفيين في واكاتاني على بعد نحو 50 كيلومترا غربي الجزيرة ”لم ينته الأمر بعد“

وثار البركان، الذي يعد مزارا سياحيا شهيرا لرحلات اليوم الواحد، يوم الاثنين وانبعثت منه غازات ورماد فوق الجزيرة. وكان على الجزيرة وقت ثوران البركان 47 شخصا منهم سائحون من أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وماليزيا.

ولا يزال العدد الرسمي للقتلى ثمانية نظرا لأن الجثث على الجزيرة مصنفة على أنها أشخاص مفقودون لحين تحديد هوية الضحايا.

