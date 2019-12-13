جديدة المكر: اتهام شابين بتهديد رئيس المجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة صباح اليوم، الجمعة، تصريح مدع عام بحق شاب من سكان جديدة المكر (25 عاما) بشبهة تهديد رئيس المجلس المحلي، سهيل ملحم.

ووفقا للشرطة فإنه "بعد استكمال التحقيق الذي أجرته الوحدة المركزية للتحقيق في لواء الساحل بشبهة تهديد رئيس المجلس جديدة المكر المحلي من قبل أحد سكان القرية، وبحسب الأدلة والقرائن التي تم جمعها خلال التحقيق، قدمت صباح هذا اليوم وحدة النيابة العامة في الشرطة تصريح مدع ضد المشتبه به."

وبحسب الشرطة، تعود خلفية القضية إلى نقاش بين الشاب عدي شناوي وبين الحارس الشخصي لرئيس المجلس المحلي، يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وبعد إحالته إلى التحقيق في مركز الشرطة في عكا، جاء شقيق المشتبه به وهدد هو الآخر رئيس المجلس المحلي فتم توقيفه أيضا.

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ونسبت النيابة إلى المشتبه به، عدي شناوي، "توبيخ وتهديد رئيس المجلس والتهديد والوعيد لأفراد الشرطة حتى في مركز الشرطة، حين وصل شقيق المشتبه به، علي شناوي، إلى مركز الشرطة في عكا، وبدأ هو الآخر بتهديد رئيس المجلس بحضور أفراد الشرطة، وعلى إثر ذلك تم توقيفه وإحالته للتحقيق".

هذا، وتم تقديم تصريح مدعٍ ضد المشتبه الثاني، علي شناوي، وطلب توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، بالإضافة إلى لائحة الاتهام التي وجهت ضد المشتبه به الأول، عدي شناوي، أمس.