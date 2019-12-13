شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون : سنغادر الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 يناير بعد فوز حزب المحافظين بزعامته بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة. وقال جونسون لأنصاره المحتفلين اليوم الجمعة "سننجز البريكست في الوقت المحدد بحلول 31 يناير بدون أعذار أو تحفظات أو احتمالات".

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