احذر... 10 محظورات لا تفعلها على متن الطائرة!

ويوضح خبراء السفر الأمور التي يجب تجنبها داخل الطائرة، لتمر الرحلة بسلام دون الوقوع في مشكلة، وأهمها:

1. لا تكثر من الصودا

يحدث أن يصاب المسافر بانسداد الأذن خلال الرحلة، خاصة عند إقلاع أو هبوط الطائرة، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة الغازات بالجسم، ومن ثم فإن الإكثار من تناول المشروبات الغازية سيشعرك بالانتفاخ، وبالتأكيد سيكون الأمر مزعجا في الرحلات الطويلة.



لا تقم بتناول حبات الأكل التي تسقط على طاولة الطعام الموجودة أمامك بالطائرة، فحتى لو أن الطائرات تخضع للتنظيف عقب كل رحلة، فإن طاولة الطعام هي مأوى للبكتيريا.

فبحسب موقع "ذي كلتشر تريب" الخاص بتجارب السفر، فإن طاولة الطعام داخل الطائرة تحوي ما يعادل 2155 وحدة بكتيريا كل سم مربع، مقارنة بـ 265 موجودة على سطح المرحاض.

3. لا تستعمل عدسات العين

يؤثر الهواء الجاف على متن الطائرة بالعين، وخاصة في حال استعمال العدسات الطبية، إذ يتسبب في إصابة العين بالحكة والحساسية.

لذا فإن ارتداء النظارات يعد فكرة صائبة، إذ سيحمي عينيك من جفاف العدسات، ويمنعك من فرك عينيك.

4. لا تشرب الشاي والقهوة

صحيح أن المسافر يرغب في تناول الشاي أو القهوة على متن الطائرة، ليزيد من يقظته، أو ليبعد الشعور بالنعاس، غير أن الإكثار من تناول المشروبات الساخنة المتوفرة على متن الطائرات مضر بالصحة.

والسبب في ذلك أن المياه المصنوعة من هذه المشروبات تتعرض للتدفئة طوال الوقت، وهي بذلك بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا، لذا من الأفضل اختيار المشروبات المعلبة مثل العصائر.

5. لا تنس ترطيب جسدك

من المهم شرب كميات كبيرة من الماء خلال رحلتك للحفاظ على رطوبة جسمك، وحماية بشرتك من الجفاف، خصوصا أن الجو داخل الطائرة يساعد في جفاف البشرة.

وتجنب غسل البشرة بالماء في دورة المياه، ذلك لأن المياه الموجودة على الطائرة قد تكون ملوثة، لذا من الأفضل أن تكون معك زجاجة المياه المعدنية الخاصة بك، أو يمكنك استخدام تلك الموجودة لدى طاقم الضيافة بشرط أن تكون مياها معبأة في زجاجات مغلقة.

6. لا تجرب دواء جديدا

بمقدورك تناول أدوية الصداع، ومسكنات الألم المعتادة، التي قمت بتجربتها من قبل، لكن ليس من الصواب، أن تجرب دواء للمرة الأولى وأنت على متن الطائرة، إذ إنك لا تعلم مدى تأثر جسدك به.

وقد تكون للدواء آثار جانبية خطيرة، تحتاج التوجه إلى المستشفى، فلا تجازف بصحتك وأنت بين السماء والأرض.

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7. لا تقف أثناء هبوط الطائرة

وهي من بين التعليمات التي يعلنها طاقم الطائرة مرارا وتكرارا، ولا يستجيب لها كثير من المسافرين.

فقد يعرضك الوقوف إلى الوقوع أرضا، خلال الهبوط، كما يمنع فتح صناديق حفظ الأمتعة الموجودة أعلى كل مقعد، قبل توقف الطائرة تماما، لتجنب سقوط الحقائب عليك أو على غيرك من الركاب.

8. لا تطفئ مكيف الهواء

هل لاحظت إصابتك بنزلات البرد، بعد رحلة الطيران!

نظرا لكون الجو المغلق داخل الطائرة هو بيئة مناسبة لنمو الجراثيم، لذلك عليك بعدم إغلاق مكيف الهواء الموجود أعلى كل مقعد، إذ إنه يساعد في تغيير الهواء الموجود بالمكان ويبعد الجراثيم كثيرا، بحسب ريدرز دايجست.

وإن كنت تشعر بالبرد، فيمكنك توجيه فتحة المكيف بعيدا عنك، أو ارتداء معطفك، بدلا من إغلاق المكيف نهائيا.

كذلك تعد نوافذ الطائرة مرتعا للجراثيم، كونها قد لا تخضع للتنظيف لعدة أسابيع، لذلك حاول قدر المستطاع عدم وضع يديك أو رأسك على النافذة، وغسل يديك باستمرار داخل الطائرة، خاصة في الرحلات الطويلة.

9. لا تنم قبل إقلاع الطائرة

إن غلبك النوم قبل إقلاع الطائرة، سيكون من الصعب عليك حماية أذنيك من الانسداد، نتيجة الضغط الواقع عليها، فحاول تأجيل غفوتك حتى ثبات الطائرة في الهواء، إذ سيمكنك مضغ العلكة، أو التثاؤب من تفادي انسداد أذنيك.

10. لا تشغل الأجهزة الإلكترونية

في كل مرة تتحرك فيها الطائرة استعدادا للإقلاع أو الهبوط، ينبه الطاقم الركاب إلى ضرورة إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية طوال الرحلة.

السبب في ذلك، هو أن هذه الأجهزة سواء الهواتف الجوالة، وأجهزة الحاسب الشخصي واللوحي، تطلق موجات راديو قد تؤثر على أجهزة حيوية في الطائرة.

لذا يلزم التقيد بتعليمات الملاحين وطاقم الضيافة بإطفاء الإلكترونيات، حفاظا على سلامتك وسلامة سائر المسافرين معك.