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قطة إيطالية تؤخر إقلاع طائرة من مطار بيروت

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تسببت قطة هربت من قفصها بتأخير إقلاع طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" (الميدل إيست) لمدة 50 دقيقة من مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت.
وبحسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، فقد فرت قطة من قفصها الذي كان في حوزة مواطنة إيطالية، ما أدى إلى تأخر موعد إقلاع طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" لمدة 50 دقيقة صباح اليوم الجمعة.

وقد بقيت الطائرة جاثمة في المطار إلى أن عثروا على القطة في عنبر الإلكترونيات، وأعادوها إلى المسافرة الإيطالية، لتقلع الطائرة وتتابع رحلتها إلى إيطاليا .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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