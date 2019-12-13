ضبط مسافرين عراقيين بحوزتهم مخدرات في زرباطية

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط تمكن من ضبط مسافر عراقي بحوزته "40 غم من مادة الكرستال.

وفي السياق ذاتهِ تم ضبط مسافر عراقي، بحوزته امبولات تعاطي مخدرات عدد ٣ يروم ادخالها الى العراق، مشيرة الى أن عملية الضبط تمت قبل دخولهم صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات ومنتسبي المنفذ.



وأوضحت أنه تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.