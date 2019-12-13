أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط مسافرين عراقيين بحوزتهم مخدرات وادواتها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط تمكن من ضبط مسافر عراقي بحوزته "40 غم من مادة الكرستال.
وفي السياق ذاتهِ تم ضبط مسافر عراقي، بحوزته امبولات تعاطي مخدرات عدد ٣ يروم ادخالها الى العراق، مشيرة الى أن عملية الضبط تمت قبل دخولهم صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات ومنتسبي المنفذ.
وأوضحت أنه تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي السياق ذاتهِ تم ضبط مسافر عراقي، بحوزته امبولات تعاطي مخدرات عدد ٣ يروم ادخالها الى العراق، مشيرة الى أن عملية الضبط تمت قبل دخولهم صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات ومنتسبي المنفذ.
وأوضحت أنه تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مسافرين عراقيين بحوزتهم مخدرات في زرباطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.