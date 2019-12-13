آبي أحمد: نقدر دعم الإمارات والسعودية لبلادنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إنه يقدر دعم دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية، المستمران لبلاده مثّلت لحظة الإعلان عن فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام نهاية لمسار انطلق من العاصمة الإريترية أسمرا مرورا بأبوظبي وجدة، حيث جرت مراسم توقيع اتفاقية سلام وضعت حدا لصراع تاريخي في القرن الأفريقي امتد لعقدين من الزمان.



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