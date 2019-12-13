إسرائيل تحرم مسيحيي غزة من الاحتفال بعيد الميلاد

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسيحيين في قطاع غزة من زيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس، ما يحرم المئات من الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن منسق أعمال حكومة الاحتلال، قرار منع زيارة الفلسطينيين المسيحيين من سكان قطاع غزة، إلى الأماكن المقدسة خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة.

وذكرت أن "القرار اتخذ بسبب معارضة ما يسمى بجهاز الأمن العام".

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ووفق المتحدثة باسم مكتب الارتباط العسكري الإسرائيلي فإن "مسيحيي غزة يمكنهم الحصول على إذن بالسفر للخارج لكن لن يُسمح لأي منهم بدخول إسرائيل والضفة الغربية المحتلة".

وقالت المتحدثة: "بناء على توجيهات أمنية سيُسمح لسكان غزة بالسفر للخارج عبر جسر اللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي مع الأردن لكنهم لن يزوروا مدنا في إسرائيل والضفة الغربية".

وعادة ما تمنح إسرائيل تصاريح مرور لنحو 500-700 مسيحي من غزة كل عام قبيل فترة الأعياد للسفر إلى القدس، وبيت لحم والناصرة.

ويعيش في غزة 390 عائلة مسيحية فلسطينية، بمجموع 1313 فردا؛ منهم 636 من الذكور و677 من الإناث، في حين اضطر المئات للهجرة خلال السنوات الماضية نتيجة الحصار الإسرائيلي والأوضاع المعيشية الصعبة.