قبل نهاية الموعد.. المبعوث الأمريكي الخاص ببيونج يانج يصل سيؤول

أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية سيصل إلى سيؤول الأحد المقبل، قبيل الموعد النهائي الذي حددته بيونج يانج لواشنطن بحلول نهاية العام، لإبداء مرونة في المحادثات النووية المتعثرة.

وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية إن ستيفن بيجون سيصل إلى سيؤول في زيارة تستمر 3 أيام، سيجري خلالها مشاورات مع نظيره لي دو-هون ومسؤولين آخرين.

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وذكرت الوزارة، في بيان "أن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر بشكل تفصيلي بشأن الوضع في الآونة الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وسيناقشان سبل إحراز تقدم ملموس بخصوص نزع السلاح النووي بالكامل وتحقيق السلام الدائم".

وأثارت زيارة بيجون تكهنات بأنه ربما يحاول إنقاذ المفاوضات عن طريق التواصل مع كوريا الشمالية أو إرسال رسالة علنية.

وتعهدت كوريا الشمالية باتباع "مسار جديد" -لم تحدده- إذا لم تنفذ الولايات المتحدة مطالبها قبل نهاية العام.