ميركل تأمل في شراكة وثيقة مع بريطانيا بعد فوز جونسون

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، عن أملها في التعاون عن قرب مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي حقق فوزاً حاسمًا في الانتخابات التشريعية.

وقالت ميركل، في بيان نشره المتحدث باسمها على تويتر : "تهانينا بوريس جونسون على هذا الفوز الواضح في الانتخابات. أتطلع لمزيد من التعاون باتّجاه الصداقة والشراكة الوثيقة بين بلدينا".

وفاز جونسون في الانتخابات التشريعية في بريطانيا ما سيسمح له بتحقيق وعده بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التجاذبات.

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وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يمثّل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن الاتحاد "مستعدّ" للتفاوض بشأن العلاقة المستقبلية مع بريطانيا بعد فوز جونسون.

وقال ميشال، لدى وصوله إلى مقرّ الاتحاد في بروكسل في اليوم الثاني من قمة أوروبية، إن: "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للمرحلة القادمة. سنتفاوض بشأن اتفاق تجاري يتيح التوصل إلى قواعد منصفة".

يأتي ذلك فيما، أعلن المفوّض الأوروبي الجديد للسوق الموحّدة والرقمية تياري بروتون، الجمعة، رغبة المفوضية الأوروبي في "إعادة بناء" العلاقات مع لندن خصوصاً في القطاع التجاري.

ويتوقع بروتون أن يمنح المجلس الأوروبي الذي يجتمع الجمعة في بروكسل، تفويضاً جديداً للمفاوض الفرنسي ميشال بارنييه، الذي سبق أن أجرى مفاوضات اتفاق بريكست مع لندن. وأكد أن "هو من سيكون المفاوض باسمنا".