اشكال في الفرع الرئيسي لاوجيرو في بئر حسن بين المتظاهرين والعمال

دخل شباب من مجموعات الحراك الى مبنى ​اوجيرو​ الرئيسي في بئر حسن، احتجاجا على فساد المؤسسة واطلقوا من الداخل هتافات ضد الخصحصة والسرقة و​الفساد​.

ولفتت المعلومات الى انه عندما اطلاق المتظاهرون هتافات ضد المدير العام لاوجيرو ​عماد كريدية​، حصل اشكال مع الموظفين في المؤسسة.

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