المفوضية الأوروبية أعلنت رغبتها بإعادة بناء العلاقات مع بريطانيا

أكّد المفوّض الأوروبي الجديد للسوق الموحّدة والرقمية تياري بروتون، "رغبة المفوضية الأوروبي في إعادة بناء العلاقات مع ​بريطانيا​، وهي شريك مهم جدًّا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، خصوصًا في القطاع التجاري"، بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ في ​الانتخابات التشريعية​.

وتمنّى في حديث إذاعي، "عقد مفاوضات تجاريّة متوازنة مع لندن"، متوقّعًا أن "يمنح ​المجلس الأوروبي​ الّذي يجتمع الجمعة في ​بروكسل​، تفويضًا جديدًا للمفاوض الفرنسي ​ميشال بارنييه​، الّذي سبق أن أجرى مفاوضات اتفاق "بريكست" مع لندن". وأكّد "وجوب أن يتمّ تطبيق المعايير الاجتماعيّة والبيئيّة المطبّقة على مستوى ​الاتحاد الأوروبي​، في إطار المبادلات مع بريطانيا".

وفاز جونسون في الانتخابات التشريعية في بريطانيا، ما سيسمح له بتحقيق وعده بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التجاذبات.