النشرة: غياب مظاهر الاحتجاج والاعتصام للحراك الشعبي في حاصبيا

لفت مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى ان "​الطقس​ العاصف الذي يضرب ​لبنان​ انعكس هدوءا في منطقة حاصبيا، وغابت معه مظاهر الاحتجاج والاعتصام للحراك الشعبي وفتحت كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام ​الطلاب​ وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية، وكذلك ​المصارف​ والمؤسسات الحكومية، ومارس الموظفون دورهم بشكل طبيعي في ظل حركة لافتة لدوريات ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين".

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