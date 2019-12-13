ادي معلوف: الحريري هو الذي يعرقل تشكيل الحكومة ويضع الشروط التعجيزية

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف أنه " نحن مجبورون أن نبقى بهذه السفينة مع بعض، ولا يمكن لأي فريق ان يخرج منها طالما هو موجود ضمن اللعبة السياسية".
ولفت في حديث إذاعي إلى ان "البعض يصوب سهامه على التيار الوطني الحر ويتهمه بأنه يعرقل تشكيل الحكومة إلا ان الأمور يجب ان تتوضح والتيار ليس هو المعرقل، على العكس رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري هو الذي يعرقل تشكيل الحكومة ويضع الشروط التعجيزية على قاعدة "أنا أو لا أحد".
ولفت إلى ان "تكتل لبنان القوي سيجتمع قبل الاستشارات النيابية وعلى اساس المستجدات سنتخذ القرار المناسب من هذه الاستشارات"، مؤكدا ان " تسمية الحريري أمر مستبعد، وكل الخيارات مفتوحة". وقال: "نحن نتأمل ان يتم تشكيل الحكومة قريبا إلا أنني لا أراها قريبة بل أرى تعويم لحكومة تصريف الأعمال".
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