ادي معلوف: الحريري هو الذي يعرقل تشكيل الحكومة ويضع الشروط التعجيزية

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ادي معلوف​ أنه " نحن مجبورون أن نبقى بهذه ​السفينة​ مع بعض، ولا يمكن لأي فريق ان يخرج منها طالما هو موجود ضمن اللعبة السياسية".

ولفت في حديث إذاعي إلى ان "البعض يصوب سهامه على التيار الوطني الحر ويتهمه بأنه يعرقل تشكيل ​الحكومة​ إلا ان الأمور يجب ان تتوضح والتيار ليس هو المعرقل، على العكس رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ سعد ​الحريري​ هو الذي يعرقل ​تشكيل الحكومة​ ويضع الشروط التعجيزية على قاعدة "أنا أو لا أحد".

ولفت إلى ان "تكتل لبنان القوي سيجتمع قبل الاستشارات النيابية وعلى اساس المستجدات سنتخذ القرار المناسب من هذه الاستشارات"، مؤكدا ان " تسمية الحريري أمر مستبعد، وكل الخيارات مفتوحة". وقال: "نحن نتأمل ان يتم تشكيل الحكومة قريبا إلا أنني لا أراها قريبة بل أرى تعويم لحكومة تصريف الأعمال".