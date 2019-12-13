بستاني تسلّم شركة توتال أول رخصة للتنقيب عن النفط والغاز بالبلوك رقم 4

لفتت وزير الطاقة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ندة بستاني في ​مؤتمر​ صحفي حول آخر التطورات في قطاع النفط، إلى انه " نتشارك اليوم خطوة مهمة في تاريخ لبنان وهي اصدار وتسليم شركة توتال رخصة استكشاف النفط في المياه اللبنانية".

وأوضحت ان حفر البئر الاستكشافي الأول في البلوك رقم 4 ستقوم به السفينة التابعة لشركة "فينتادج" والموجودة في مصر،ونتوقع ان تصل إلى لبنان خلال شهر كانون الثاني 2020 وتأخذ مرحلة الحفر شهرين ونعرف إذا كان هناك اكتشاف أو لا"، لافتة إلى انه "عالميا نسبة النجاح تكون 1 من اصل 3 آبار استكشافية".

وأكدت بستاني انه نشهد رغبة كبيرة لاطلاق ثاني دورة تراخيص التي ستبدأ في 31 كانون الثاني المقبل.

وبعد كلمتها، سلّمت بستاني رخصة الحفر لأول بئر استكشافي في البلوك رقم 4 لمدير شركة توتال.